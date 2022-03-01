Ніч була важкою, було багато ракетних обтрілів, – мер Василькова

У Василькові на Київщині ніч була дуже складною. Адже окупанти продовжували гатити по місту.

Відомо, що 28 лютого ворожа ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. Трьох людей, які постраждали, досі рятують медики. Про це заявила Наталія Баласинович 28 лютого, повідомляє 24 канал.

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Вдалося врятувати трьох людей. Про жертви говорити зарано, тому що ще навіть не почали прибирати завали. Адже впродовж всієї ночі були ракетні обстріли,

– каже мер Василькова.

Баласинович також зазначила, що ДСНС працює в умовах воєнного стану, тому пожежі гасити дуже складно. Вона звернулася до людей, аби ті постарались зрозуміти ситуацію і зберігати спокій.

Звернення Наталії Баласинович: дивіться відео

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