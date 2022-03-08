Ніч у Києві минула спокійно, у місті працює вся інфраструктура, – КМДА

У Києві ніч з 7 на 8 березня пройшла спокійно, вороги не змогли підійди до столиці. Окрім того, у Києві вже працює вся інфраструктура та медична галузь.

У КМДА наголосили, що наразі в посиленому режимі працюють лікарні – вони забезпечені усім, щоб надавати допомогу мешканцям та пораненим.

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У місті є електрика, працює зв’язок. Працівники комунального сектору підтримують роботу тепломереж, водовідведення тощо.

Як працює транспорт у Києві

Транспорт у столиці працює з 8:00 до 19:00 у скороченому складі лише за окремими маршрутами – як наземний транспорт, так і метрополітен.

"Багато людей, які працюють у транспортній галузі, задіяні в обороні столиці, і місто вдячне за їхній внесок", – кажуть у КМДА. Також у Києві продовжує працювати Гуманітарний штаб.

До слова, російські окупанти продовжують атакувати українські міста та захоплювати деякі населені пункти. Проте Збройні Сили Украни мужньо відстоюють свої позиції та проганяють ворога. Як минула доба в регіонах – читайте тут.

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