Ніч у Києві пройшла спокійно: у КМДА розповіли про нову заборону та роботу магазинів

У КМДА повідомили, що ніч проти 25 березня у Києві пройшла спокійно, хоча лунало кілька сирен. Наразі у столиці почали працювати магазини, аптеки та громадський транспорт.

У столиці працюють магазини та транспорт

Київська влада запевнила, що інфраструктура міста працює. Йдеться про комунальників, транспортників, медиків та рятувальників. Містянам надаються усі комунальні послуги.

До теми Біля Києва знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси – їх шукають, – командир тероборони столиці

Також у столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки.

Нова заборона у Києві

Через пожежну небезпеку киянам заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів.

Також у КМДА радять не виходити з дому без нагальної потреби, не порушувати правила комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

До слова, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що вночі тривали бої на Київщині, зокрема у районі Баришівки, Бучі, Гостомеля й Ірпеня. Ворожі війська завдавали ударів по району Василькова, Білої Церкви.

Важливо – Українські війська звільнили Лук'янівку на Київщині: