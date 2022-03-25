Ніч пройшла відносно спокійно, – Чаус про ситуацію на Чернігівщині

У Чернігівській області ніч на 25 березня пройшла відносно спокійно. Ситуація в області залишається практично незмінною. Великі прооблеми є зі сполученням з обласним центром.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Нещодавно ворог розбомбив єдиний автомобільний міст, який з'єднував Чернігів з Києвом, тепер під загрозою і пішохідний.

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Рух по пішохідному мосту закритий

Пішохідний міст, по якому гатить артилерія ворога, перебуває в аварійному стані і рух по ньому закритий – як піший, так і автомобільний,

– розповів голова ОВА.

Проте Чаус порадив не розчаровуватись, адже у влади є план, над яким наразі працюють. Голова ОВА попросив громаду триматись, адже хоча місцеві жителі – втомлені, ворог втомлений ще більше.

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