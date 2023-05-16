У будинок "Ореста" Козацького з "Азовсталі" прилетів осколок збитої ракети

У ніч проти 16 травня Росія здійснила масований обстріл території України. Країна-агресорка запустила одразу 18 повітряних цілей, серед яких ракети типу "Кинджал".

Українським силам ППО вдалося ліквідувати всі цілі, втім уламки від ракет все ж завдали руйнувань. Один із осколків потрапив і в житло екскерівника пресслужби полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест".

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"Орест" Козацький повідомив, що шматок російської ракети залетів йому прямо у будинок. Чоловік емоційно висловився про росіян та у своєму дописі послав уламок від ворожої ракети вслід за російський військовим кораблем.

Згодом екскерівник пресслужби полку "Азов" пояснив, що осколок невеликий за розміром.

На щастя, ні він, ні його родина не постраждали. Також з'ясувалося, що шматок ворожої ракети суттєво не пошкодив оселю захисника.

Росія атакувала Україну 16 травня: головні новини