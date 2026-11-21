У ніч на 21 листопада Росія випустила по Україні три балістичні ракети та 148 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 ворожих дронів, однак зафіксовано влучання на 19 локаціях.

Ворожий напад розпочався ще ввечері 20 листопада близько 18:00 і тривав усю ніч. Про це сповістили у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, уточнивши, що станом на 08:00 бойова робота продовжувалася. На той момент у повітряному просторі перебувало близько 10 ворожих БпЛА.

Чим та звідки била Росія?

Для чергового удару загарбники застосували три балістичні ракети "Іскандер-М", KN-23 або С-400, які запустили з Брянської області та окупованого Криму.

Одночасно ворог спрямував 148 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія".

Примітно, що 87 із запущених апаратів були оснащені реактивними двигунами.

Пуски безпілотників росіяни здійснювали з багатьох напрямків: міст Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, а також із захопленого Донецька та селища Гвардійське в Криму.

Відбивали комбіновану атаку авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп та розрахунків безпілотних систем Сил оборони України.

Результати роботи протиповітряної оборони

За попередніми даними військових, оборонцям неба вдалося збити або подавити 117 ворожих безпілотників, серед яких 67 реактивних дронів.



Збиті цілі / Повітряні сили

Попри результативну бойову роботу, уникнути пошкоджень не вдалося: зафіксовано влучання на 19 різних локаціях, а ще на 9 локаціях впали уламки збитих цілей.

Напередодні російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по українській енергетиці, коли оборонці неба знешкодили 462 цілі.