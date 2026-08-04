Складський комплекс відомого виробника шоколаду Millennium у Дніпрі зазнав значних пошкоджень унаслідок нічної російської атаки. Компанія оприлюднила офіційну заяву, у якій повідомила про наслідки обстрілу та поточну ситуацію на підприємстві.

Через втрату значної частини готової продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій солодощів. Водночас у компанії підкреслили, що найголовнішим є збереження людських життів — під час атаки працівники не постраждали.

"Але для нас найголовніше, що люди в безпеці! Нам особливо прикро за те, що ми з турботою готували до відправлення для наших покупців і партнерів", – зазначають у компанії.

Наразі на підприємстві вже розпочали відновлювальні роботи, аби якнайшвидше нормалізувати логістику та постачання. Виробник висловив вдячність клієнтам і партнерам за підтримку, довіру та розуміння у цей складний час.