Нічна атака дронами: Кім уточнив, де було влучання

27 жовтня 2023, 09:33
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Джерело:

Віталій Кім

Росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками "Шахед", два з них вдалося збити. Водночас є влучення, які спричини пожежу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що влучання стались за межами Вознесенська.

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Вночі 27 жовтня за межами міста Вознесенськ зафіксовано удари ворожими БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00,
– повідомив Віталій Кім. 

За його словами, жертв та постраждалих унаслідок "прильоту" немає.

Нічна атака

  • Російські війська у ніч проти 27 жовтня атакували Україну 6 ударними дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". Повітряні Сили знищили 5 безпілотників типу "Шахед".
  • Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що два дрони було збито на Миколаївщині, ще два – на Херсоншині.
  • Окрім цього, вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. На жаль, 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Автор: Анастасія Лукашевська