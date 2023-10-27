Нічна атака дронами: Кім уточнив, де було влучання
27 жовтня 2023, 09:33Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками "Шахед", два з них вдалося збити. Водночас є влучення, які спричини пожежу.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що влучання стались за межами Вознесенська.
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Вночі 27 жовтня за межами міста Вознесенськ зафіксовано удари ворожими БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00,
– повідомив Віталій Кім.
За його словами, жертв та постраждалих унаслідок "прильоту" немає.
Нічна атака
- Російські війська у ніч проти 27 жовтня атакували Україну 6 ударними дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". Повітряні Сили знищили 5 безпілотників типу "Шахед".
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що два дрони було збито на Миколаївщині, ще два – на Херсоншині.
- Окрім цього, вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. На жаль, 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.