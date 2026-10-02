Ворог атакував Рівненщину: під ударом опинилося цивільне підприємство

Під час нічної ворожої атаки 2 жовтня на Рівненщині зазнало ушкоджень цивільне підприємство. Через загорання приміщень рятувальники евакуювали жителів навколишніх будинків, за попередніми даними, люди не постраждали.

Як повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль у Telegram, унаслідок обстрілу на об'єкті спалахнула пожежа в приміщеннях.

Які подробиці?

Через загрозу розповсюдження вогню екстрені служби ухвалили рішення про термінову евакуацію мешканців навколишніх житлових будинків.

За попередньою інформацією, унаслідок ворожого удару люди не постраждали. На місці події продовжують працювати рятувальні та профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Де ще останніми днями фіксували наслідки ворожих атак?

Протягом ночі, як і майже постійно останнім часом, ворог тероризував Київ та область. Місцеві періодично чують звуки вибухів. Згідно з останньою інформацією, вночі наслідки фіксували в Голосіївському районі – там пошкоджена нежитлова будівля та кілька авто.

Також під ударом опинився Дарницький район – унаслідок атаки на багатоповерхівку загинула людина, ще двоє постраждали. Відомо й про обстріли Південного мосту.

Увечері 1 жовтня протягом години російські війська завдали по Харкову серії ударів безпілотниками. В Основ'янському районі дрон влучив у землю на відкритій території. Через вибух пошкодилося скління адміністративної будівлі. У Київському районі зафіксували влучання у фасад магазину.

Уранці 2 жовтня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак постраждав чоловік. Загалом протягом ранку російські війська майже 20 разів били безпілотниками по трьох районах області.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджень зазнали магазин, об'єкти інфраструктури, багатоповерхівки та автосервіс.