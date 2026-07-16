Нічна атака на Україну: сили ППО збили та подавили 132 повітряні цілі

Українське небо знову опинилося під масованим ударом ворожих ракет та численних безпілотників різних модифікацій. Сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи вели запеклу роботу в кількох регіонах країни задля нейтралізації загрози.

Українське небо знову опинилося під масованим ударом ворожих ракет та численних безпілотників різних модифікацій. Сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи вели запеклу роботу в кількох регіонах країни задля нейтралізації загрози.

У ніч на 16 липня російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну атаку на українські міста, застосувавши широкий арсенал ракетного озброєння та ударних дронів. Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, повітряний напад розпочався ще з вечора попереднього дня.

Для ударів по території України ворог випустив 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 з Брянської області Росії, 4 крилаті ракети Х-22/32 з акваторії Чорного моря та 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П. Окрім цього, зафіксовано запуск 5 баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" та 146 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас, а також дронів-імітаторів типу "Пародія". Запуск БпЛА здійснювався з кількох напрямків: Курськ, Орел, Міллерово (РФ), а також з тимчасово окупованих територій у Донецьку та Гвардійському в Криму.



Робота української ППО / Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Як відпрацювали сили ППО та де зафіксовано влучання?

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила та подавила 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 129 ворожих безпілотників різних типів у північних, південних, центральних та східних областях країни. Водночас крилаті ракети Х-22/32 не досягли своїх цілей.

Проте уникнути наслідків повністю не вдалося. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях. Також у 7 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих засобів ураження.

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Які подібні атаки відбувалися раніше?

Російська армія продовжує регулярно застосовувати тактику масованих комбінованих ударів. Наприклад, під час атаки 10 липня ворог запустив 137 ударних БпЛА, з яких 114 вдалося подавити, проте тоді також було зафіксовано прильоти на 20 локаціях.

Ще один масштабний обстріл відбувся 8 липня. Тоді на українські міста летіло 7 ракет та понад 150 БпЛА, серед яких були дві ракети Х-31П, п'ять балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 169 безпілотників.