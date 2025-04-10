Нічна атака ворога по Києву: кількість постраждалих зросла до 3

Вночі 10 квітня російські війська вкотре атакували Київ. Внаслідок ворожих дій є постраждалі.

Зокрема, відомо, що кількість травмованих збільшилася. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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Кількість постраждалих у Києві зросла

Міський голова близько 10 години ранку 10 квітня повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали 3 людей.

Вказується, що одну людину – госпіталізували в лікарню. Двом іншим потерпілим медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 ворожих дронів було знищено. За наявною інформацію, решта – втрачені або покинули повітряний простір.

Зранку в КМВА повідомляли, що внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей у Києві зафіксовано:



Голосіївський район: пожежа на території складського приміщення. Пожежу ліквідовано.



Дарницький район: руйнування приватного будинку. Пошкоджено вікна будинків поруч та авто. Пожежу ліквідовано.