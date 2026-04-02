Нічна бавовна у Башкортостані: горить НПЗ в Уфі

2 квітня сталася бавовна в російській Уфі. Був приліт по житловому будинку, а також промзоні.

Під прицілом опинився Уфимський НПЗ. Про це пише Exilenova+.

Що відомо про атаку на Уфу?

Місцеві прокинулися від вибухів близько 6 години ранку за місцевим часом.

Раніше було оголошено тривогу на території всієї республіки Башкортостан, а в аеропорту Уфи були введені обмеження на польоти.

Горить НПЗ в Уфі

Влада підтвердила атаку і стверджує, що кілька БпЛА було "збито" на підльоті до НПЗ в Уфі, зазначаючи, що уламки одного впали в промзоні.

Там гасять пожежу, постраждалих нібито немає.

"Ще один дрон потрапив до житлового будинку на вулиці Гафурі. Усі служби на місці, відкрите горіння ліквідовано. Ніхто не загинув та не постраждав", – розповіла влада про ще один випадок "успішної" роботи російської "певео".

Як повідомили осінтери "КіберБорошна", було уражено НПЗ "Башнефть-Новойл" у місті Уфа. Це за 1 300 кілометрів від кордону з Україною.

Припускають, що удар був завданий в районі установки АВТ-5. Наразі там дуже активна пожежа та висить чорний дим.

Довідково. Установка АВТ – первинна установка з переробки нафти, яка є ключовою у виробничому процесі. Без неї подальша переробка неможлива.



Виробничу установку атакують уже не вперше. Минулий приліт був 11 жовтня 2025 року.

