Росіяни атакували Миколаїв дронами: уламки впали у місті, спалахнула пожежа

Повітряну тривогу у низці областей близько півночі. Деталями нічної атаки поділився глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Читайте також 2 генералів і 50 військових: росіяни цинічно брешуть про удар по Краматорську
У Миколаєві спалахнула пожежа00:51
глава ОВА повідомив, що летять дрони у напрямку Миколаєва / Одеси / Херсона. На той момент на Миколаївщині ще не гуділи сирени.01:24
повітряна тривога попередила мешканців Миколаївщини про можливу загрозу з неба. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою.01:35
Віталій Кім зазначив, що спостерігається один об'єкт над Миколаївською областю. За його словами, він "дивиться на Миколаїв".01:45
він написав: "О, вухами почув прихід або ППО".01:46
нове повідомлення від Віталія Кіма. У ньому він лаконічно написав: "ППО".02:24
на Миколаївщині – відбій повітряної тривоги.02:28
Віталій Кім зауважив, що над Миколаєвом збили повітряну ціль ворога. Уламки упали на території міста. Відомо про пожежу.02:34
він зазначив, що минулося без жертв. Загорілося 20 квадратних метрів трави та дах житлового будинку. На щастя, полум'я вдалося ліквідувати вже.
Запоріжжя атакували С-30023:52
повітряну тривогу оголосили для мешканців Запорізької області.23:54
у Повітряних силах звернулися до мешканців області та попередили про ракетну небезпеку, а також загрозу атаки дронами-камікадзе.00:42
Повітряні сили сповістили, що "Шахед" рухається у напрямку Запоріжжя з Півночі.01:16
ПС пишуть, що атака "Шахедами" Запоріжжя триває. Мешканців закликали не покидати укриттів.02:08
У Повітряних силах також попередили, що на Запоріжжі існує також загроза атаки балістикою. Кілька хвилин до того моніторинговий канал Monitor писав, що зафіксували пуски балістики на Запоріжжя.02:13
Monitor пише, що у Запоріжжі чули вибухи. На той момент пуски ракет типу С-300 продовжувалися.02:53
відбій повітряної тривоги у Запорізькій області.