Росіяни атакували Миколаїв дронами: уламки впали у місті, спалахнула пожежа

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 30 червня ворог атакував низку областей, зокрема Миколаївську та Запорізьку.

Повітряну тривогу у низці областей близько півночі. Деталями нічної атаки поділився глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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У Миколаєві спалахнула пожежа

Запоріжжя атакували С-300

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