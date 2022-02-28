Нічні обстріли Чернігова: обійшлося без важких постраждалих

28 лютого 2022 , 06:37
Читать новость на русском

Джерело:

Чернігівська ОДА

Цієї ночі російські окупанти обстріляли Чернігів. На щастя, жертв серед населення немає. Одна жінка зазнала легких травм.

Унаслідок атаки окупантів, снаряди влучили в житловий будинок, дитячий садок та магазин. Опісля цього виникли пожежі.

Зауважте Обстріли у Чернігові: окупанти поцілили у дитячий садок і магазин

Рятувальники оперативно боролися з пожежами. Жертв атак загарбників немає.

Унаслідок обстрілів постраждала жінка, травми незначні,
– йдеться в повідомленні.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.

Автор: Іван Магуряк