Нічні обстріли Чернігова: обійшлося без важких постраждалих
28 лютого 2022 , 06:37Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОДА
Цієї ночі російські окупанти обстріляли Чернігів. На щастя, жертв серед населення немає. Одна жінка зазнала легких травм.
Унаслідок атаки окупантів, снаряди влучили в житловий будинок, дитячий садок та магазин. Опісля цього виникли пожежі.
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Рятувальники оперативно боролися з пожежами. Жертв атак загарбників немає.
Унаслідок обстрілів постраждала жінка, травми незначні,
– йдеться в повідомленні.
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