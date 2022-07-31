Нічні обстріли Харкова продовжуються: попередньо, пошкоджені кілька будівель

росіяни вночі обстріляли Харків. Мер міста повідомив про цілу серію вибухів.

Відповідну інформацію Ігор Терехов мав станом на 04:40 31 липня. Перед цим ЗМІ повідомили, що у Харкові під час тривоги прогриміли вибухи.

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У Харкові ціла серія вибухів

Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні (мовиться про ніч проти 31 липня – 24 канал) ціла серія вибухів,

– написав Ігор Терехов.

За його даними, вже є інформація про "прильоти" в Немишлянський район міста. Попередньо – пошкоджені декілька будівель.

"Де ще були приходи – уточнюємо", – пояснив мер міста.

Вибухи чутно й у Херсоні

За даними Суспільного, вибухи пролунали також у Херсоні. Про це повідомили орієнтовно о 04:58 31 липня.

Тривожна ніч у Харкові проти 31 липня: коротко





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