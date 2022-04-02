Нічні обстріли та вибухи на Херсонщині: внаслідок боїв є постраждалі
2 квітня 2022 , 09:47Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
В Офісі Президента повідомили, що у Херсонській області лунали вибухи та обстріли. Зазначається, що внаслідок боїв на Херсонщині є постраждалі, а також зруйновані будинки.
В ОП додали, що найбільше вибухів та обстрілів велося у Бериславському та Херсонському районах.
Важливо Обстріл Кривого Рогу, ракетний удар по Полтаві та Кременчуку: основне за 38 день війни
Внаслідок обстрілів зруйновано інфраструктуру.
Внаслідок боїв є постраждалі. Знищена та зруйнована інфраструктура. Прокуратура відкрила провадження про вбивство цивільних,
– повідомили в ОП.
Дивіться також: Важкими боями, але ЗСУ просувається до Херсона: ситуація на Херсонщині 1 квітня