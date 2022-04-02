Нічні обстріли та вибухи на Херсонщині: внаслідок боїв є постраждалі

2 квітня 2022 , 09:47
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Джерело:

Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що у Херсонській області лунали вибухи та обстріли. Зазначається, що внаслідок боїв на Херсонщині є постраждалі, а також зруйновані будинки.

В ОП додали, що найбільше вибухів та обстрілів велося у Бериславському та Херсонському районах. 

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Внаслідок обстрілів зруйновано інфраструктуру. 

Внаслідок боїв є постраждалі. Знищена та зруйнована інфраструктура. Прокуратура відкрила провадження про вбивство цивільних,
– повідомили в ОП.

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Автор: Ярослава Прадід