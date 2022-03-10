Нічний авіаудар по Коростені: є загиблий і поранені
Джерело:ДСНС
Коростень зазнав сильного авіаудару опівносі 10 березня. У результаті обстрілів виникла пожежа. Одна людина загинула та ще двоє – поранені.
Пожежа виникла в будівлі на станції техобслуговування. Її вдалося загасити.
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Сталося руйнування будівлі різного призначення та станції технічного обслуговування автомобілів. У зруйнованих будівлях виникли пожежі… Внаслідок вибухів 1 особа загинула та дві отримали травми,
– мовиться в повідомленні.
Наслідки обстрілів у Коростені / Фото ДСНС
Також внаслідок авіаудару в Коростені сталося зруйнувалися приватний гараж та меблевий цех.
Пошкодилися багатоквартирний двоповерховий та одноповерховий житлові будинки, адміністративна будівля та водогін. Загиблих та травмованих там немає.
Руйнування в Коростені / Фото ДСНС
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