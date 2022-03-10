Нічний авіаудар по Коростені: є загиблий і поранені

Коростень зазнав сильного авіаудару опівносі 10 березня. У результаті обстрілів виникла пожежа. Одна людина загинула та ще двоє – поранені.

Пожежа виникла в будівлі на станції техобслуговування. Її вдалося загасити.

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Сталося руйнування будівлі різного призначення та станції технічного обслуговування автомобілів. У зруйнованих будівлях виникли пожежі… Внаслідок вибухів 1 особа загинула та дві отримали травми,

– мовиться в повідомленні.



Наслідки обстрілів у Коростені / Фото ДСНС

Також внаслідок авіаудару в Коростені сталося зруйнувалися приватний гараж та меблевий цех.

Пошкодилися багатоквартирний двоповерховий та одноповерховий житлові будинки, адміністративна будівля та водогін. Загиблих та травмованих там немає.



Руйнування в Коростені / Фото ДСНС

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