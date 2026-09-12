На Житомирщині через ворожий удар спалахнуло підприємство

Російські війська вночі 12 вересня тероризують міста України. Під атаку потрапила й Житомирщина.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про наслідки атаки?

Російські військові вночі 12 вересня знову атакували Житомирську область. Внаслідок ворожого удару загорілося на території одного з підприємств у Звягельському районі.

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Надзвичайники швидко локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню.

Наслідки атаки по Житомирщині / Фото ДСНС

Наразі інформації про постраждалих чи загиблих унаслідок атаки немає. Причини та масштаби пошкоджень уточнюються.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, вночі 12 вересня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок удару було зруйновано житловий будинок, а на місці влучання спалахнула пожежа площею близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники працювали під завалами та деблокували тіла двох людей, які загинули внаслідок удару. Також надзвичайники врятували та деблокували з-під уламків постраждалу людину. Загалом через російську атаку загинули двоє людей, ще четверо отримали травми. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, на двох інших локаціях у місті пошкоджено приватний житловий будинок і господарську споруду, де також виникли займання. Усі пожежі вдалося ліквідувати, а на місцях продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.