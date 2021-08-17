Нічого не їв 2 дні: на Тернопільщині врятували дитину, за якою не доглядав батько

На Тернопільщині 11-річний хлопчик, який проживає з батьком, 2 дні нічого не їв. Його батько у цей час випивав алкоголь. Правоохоронці та представники соціальної служби тимчасово забрали дитину.

Жахливі умови, у яких проживає дитина, побачили службовці під час чергового рейду. Вони навідувались у сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

До теми На Одещині 7-річну дівчинку порізали та ледь не зґвалтували

Жахлива антисанітарія

Батько з сином проживає на вулиці 15 Квітня. У помешканні побачили антисанітарні умови. Зокрема, брудний посуд, одяг та підлогу. До всієї "картини" поруч ще й був батько з ознаками алкогольного сп'яніння. Попри це, чоловік почав запевняти їх, що у них належні умови та достаток.



У помешканні побачили антисанітарію / Фото Патрульної поліції

Хлопчик не їв кілька днів

Хлопчику 11 років, у нього є вади слуху, через що він погано говорить. Попри це, дитина розповіла поліцейським про те, що не їла 2 дні, а зранку лише випила залишки солодкої води.

Також хлопчик сказав, що ситуація, яку побачили службовці – не рідкісна. У квартирі часто організовують застілля з чужими людьми. Вони шумлять, випивають алкоголь та курять.

• Дитина зраділа, що її забирають

Працівники соціальних служб оформили необхідні документи та вилучили дитини із сім'ї. Варто зауважити, що хлопчик цьому зрадів. Він швидко зібрав речі та зараз перебуває у Тернопільському центрі соціальної реабілітації дітей.

Поблизу Говерли 14 серпня загубився 6-річний Олексійко Стефанців. Вже за добу його вдалося знайти. Хлопчик розповів, що нічого не їв, звірів відлякував палицею , а спав просто на землі.

Текст публікації Патрульної поліції Тернопільської області:

"Патрульні, спільно із представниками соціальної служби та служби у справах дітей, тимчасово вилучили у батька сина, який проживав у неналежних умовах.

Сьогодні, 16 серпня, інспектори відділу зв'язків із громадськістю у складі мобільної бригади, здійснили черговий рейд у сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Відвідавши одну з таких сімей, що на вулиці 15 Квітня, вони побачили жахливі антисанітарні умови в яких проживала малолітня дитина.

Брудний посуд, одяг та підлога, голодний хлопчик, а поряд – батько з ознаками алкогольного сп'яніння, який доказував поліцейським, що син живе в належних умовах та в достатку.

У 11-річного хлопчика є вади слуху: він погано чує та говорить. Та навіть попри це, він розповів поліцейським про те, що у квартирі часто відбуваються застілля, приходять чужі люди, які шумлять, вживають алкоголь та курять. З'ясовуючи усю потрібну інформацію, дитина повідомила, що не їла уже 2 дні, а сьогодні зранку випила "залишки солодкої води".

З огляду на з'ясовані обставини, поліцейські не могли далі залишити дитину за адресою проживання. Вони, разом із працівниками соціальних служб, оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини із сім'ї. Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрали речі та разом із патрульними поїхала до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей".