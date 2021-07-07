У Нідерландах посеред вулиці стріляли у кримінального журналіста

Напад на журналіста стався 6 липня в Амстердамі. Якийсь чоловік почав стріляти у працівника ЗМІ з пістолета.

Постраждалий – кримінальний репортер Пітер де Вріс. Його госпіталізували з важкими пораненнями.

Радимо перечитати 20 років без Гонгадзе: чи винесла Україна урок із трагедії

Жорстокий напад на журналіста в Нідерландах: подробиці

Журналіст Пітер де Вріс увечері 6 липня, приблизно о 19:30 вийшов зі студії RTL Boulevard, де був гостем ефіру.

Раптом у нього почав стріляти з пістолета невідомий чоловік – щонайменше 5 разів.

невідомий чоловік – щонайменше 5 разів. Журналіста одразу відвезли до лікарні з важкими пораненнями.

64-річний де Вріс – кримінальний репортер, який часто співпрацює з правоохоронцями та виступає експертом у розслідуваннях.

Спершу про нападника на нього було мало відомо: чоловік зі світлою шкірою у темно-зеленій куртці з плямами.

Згодом у поліції повідомили, що аж трьох підозрюваних у нападі затримали на околицях Амстердама.

Прем'єр-міністр уряду Нідерландів Марк Рютте та міністр юстиції та безпеки Ферд Грапперхаус заявили, що збираються на термінову зустріч у Гаазі через напад на журналіста.



Пітер де Вріс – кримінальний репортер – бореться за життя / Фото ANP

Читайте також Біля Дніпра поліція 13 годин вмовляла здатися підозрюваного у вбивстві