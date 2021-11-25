У Нідерландах штрафуватимуть порушників соціальної дистанції

Через погіршення ситуації із коронавірусом у Нідерландах 25 листопада запровадили нове карантинне обмеження. Тепер дотримання соціальної дистанції в магазинах, парках та торгових центрах є обов'язковим.

Який штраф заплатять порушники

Дистанцію встановили на рівні 1,5 метра. Ті, хто порушуватимуть її, заплатять 95 євро штрафу.

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Дотримання дистанції 1,5 метра знову є обов'язковим. Така вимога набуває чинності сьогодні (25 листопада – 24 канал). Вона поширюється на всіх у віці 18 років і старших, за винятком спілкування людей, які належать до одного домогосподарства,

– мовиться у повідомленні.

Де дистанція буде не обов'язковою

У кінотеатрах, ресторанах, громадському транспорті та інших громадських місцях, де обов'язковою є наявність сертифіката про вакцинацію, або негативного тесту, дотримання дистанції не є обов'язковим.

У кількох містах Нідерландів розглядають запровадження додаткових заходів, щоб запобігти скупченню людей у торгових центрах через "чорну п'ятницю".

Що відомо про карантин у Нідерландах

Заклади громадського харчування мають закриватися о 20:00.

Магазини з товарами першої необхідності можуть працювати лише до 18:00. Те саме стосується казино та саун.

Люди контактних професій, зокрема перукарі та майстри манікюру, не мають права працювати після 18:00.

Для відвідувачів громадських закладів обов'язковою є наявність сертифікату про вакцинацію, довідки про перенесену хворобу або негативного ПЛР-тесту.

Роботодавець має право не допустити співробітника до робочого місця, якщо той не має таких документів.

Громадянам країни не рекомендують приймати вдома більше ніж 4 людей на день віком від 13 років, навіть якщо вони вакциновані.