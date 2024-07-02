Нідерланди офіційно видали дозвіл на експорт в Україну 24 літаків F-16

Нідерланди завершили оформлення ліцензії на експорт F-16 Україні. Йдеться про 24 літаки.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен повідомила про це Палату представників в останній робочий день кабінету міністрів.

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F-16 для України

Парламент Нідерландів опублікував лист, де вказано, що 19 червня видав дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 і семи двигунів для цих літаків для України. Зазначається, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну "найближчим часом", але точна дата не називається.

Оперативна безпека залишається головним критерієм при розгляді питання про те, чи варто розкривати інформацію, чи ні. Виходячи з цього, а також з домовленостей в рамках міжнародної коаліції, ніяких подальших подробиць про цю поставку наразі не надається,

– йдеться у листі.

Палата представників буде проінформована про це конфіденційно "на запит України".

До слова, днями стало відомо, що у Данії вже завершили навчання 50 фахівців, які займатимуться обслуговуванням F-16. Більшість з них вже прибули до України. Вони уже готуються приймати перші винищувачі від західних партнерів. Також відомо, що до кінця 2024 року Данія підготує ще 20 пілотів.