Нідерланди "щедро" надаватимуть притулок українцям, які тікають від вторгнення Росії

Нідерланди будуть "щедро" надавати притулок українцям, які тікають від вторгнення окупантів. Потік біженців є дуже помітним наслідком війни, яку Росія веде проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у відеозверненні до українців. Країна також запропонувала допомогу Польщі у прийнятті українців.

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"Наразі Польща приймає переважну більшість громадян, але Нідерланди також здатні впоратися з цим. Ми щедро запропонуємо притулок. Першу хвилю ми вже приймаємо", – заявив прем'єр-міністр.

За словами Рютте, зараз ситуація в Україні є жахливою, а російська агресія – абсолютно безпрецедентною. Найбільше вона зосереджена на мирних громадянах.

Ми всі бачили відео нападів у Києві, а також руйнування цивільних будинків, державних об'єктів, багатоквартирних комплексів у Харкові. Це картини, які врізалися у нашу свідомість, і які ми ніколи не забудемо,

– наголосив політик.

Марк Рютте звернувся до українців: дивіться відео

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