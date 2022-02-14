Нідерландські компанії знову літають до "Борисполя", зокрема й KLM

Нідерландська авіакомпанія KLM 12 лютого оголосила, що припиняє польоти до Києва. Однак вже 14 лютого два її літаки сядуть в аеропорту "Бориспіль".

Відтак, можна стверджувати, що перевізник відновив звичний режим роботи, зазвичай літаючи двічі на день. Про це свідчать дані, оприлюднені на офіційному сайті столичного летовища.

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Два повітряних судна авіакомпанії KLM 14 лютого сядуть в Міжнародному аеропорту "Бориспіль":

о 17:00 – рейс Амстердам – Київ;

о 17:55 – рейс Одеса – Київ.

Варто також зазначити, що 15 лютого нідерландські літаки вилетять з летовища до Одеси та Амстердама. Окрім цього, із цих міст, а також Парижа, відбудуться рейси до української столиці.



Нідерландські компанії знову літають до "Борисполя" / Скриншот

"Бориспіль" працює у звичному режимі

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує працювати в штатному режимі.

Практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів.

На летовищі також дотримуються всіх необхідних стандартів перевезення.

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