У Нігерії на нафтопереробному заводі прогримів вибух: серед загиблих – діти

У нігерійському штаті Ріверс 24 жовтня стався потужний вибух. Жертвами моторошного інциденту стали 25 людей, серед них – діти та підлітки.

Місцеві чиновники підтвердили факт вибуху і зауважили, що сила вибуху була настільки сильною, що зруйнувались десятки будинків неподалік.

Раніше Нігерія видобуватиме ще більше нафти: які плани нафтового лідера в Африці

Ще кількох постраждалих госпіталізували

У поліції поки не повідомляють деталей трагедії та не озвучують кількості загиблих та потерпілих. За словами очевидців, відомо про кількох постраждалих, яких доправили до лікарні.

Підприємство працювало нелегально. Наразі складно встановити особи загиблих, проте відомо, що це жителі кількох місцевих громад.

У постраждалому районі ще кілька нелегальних підприємств

Незаконна переробка нафти – бізнес для нігерійців. Вони використовують трубопроводи, аби виробляти пальне та продавати його. Лише у постраждалому районі працюють ще кілька таких незаконних підприємств.

Хоча Нігерія – найбільший виробник нафти в Африці, прибутки країни від цього падають через погану інфраструктуру та устаткування, а також велику кількість нелегальних заводів.

Дивіться на карті, де стався вибух:

Два роки тому у Нігерії вибухнув бензовоз: багато жертв

У січні 2019 року у штаті Крос-Рівер, що у Нігерії, вибухнув бензовоз. Трагедія забрала 18 життів, ще більше ніж 20 людей отримали поранення. Вантажівка не вписалась в поворот, а після того, як вона перекинулась, люди підбігли, щоб збирати пальне.