У Нігерії обвалилася елітна багатоповерхівка: сотні людей опинилися під завалами

У престижному районі Ікої в нігерійському Лагосі 1 листопада обвалився недобудований 21-поверховий житловий будинок. Причина трагедії наразі невідома.

Що відомо про постраждалих

Трагедія трапилася о 14:15 за місцевим часом. За словами очевидців інциденту, під уламками може перебувати близько сотні людей. Їхня точна кількість наразі невідома.

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На місці події працюють рятувальники. Їм вдалося витягли з-під руїн 4 вцілілих. Водночас видання PM News повідомляє, що рятувальники дістали тіла ще 7 жертв.

41-річний будівельник Ерік Теттех розповів, що його бригада чекала на екскаватор, коли будівля раптово почала падати.

Я і мій брат втекли. Але там було більше людей – понад 100,

– сказав будівельник.

Містяни вже звинуватили владу у тому, що рятувальну операцію не почали вчасно. Адже спершу завали руками розбирали очевидці трагедії.

Наразі тривають пошукова операція та розслідування причин обвалу.



У Нігерії обвалився 21-поверховний будинок / Фото BBC

Що відомо про багатоповерхівку

Будинок був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення розкішних квартир та пентхаусів. Його будівництво ще тривало.

Схему будівництва розробляла компанія Fourscore Homes Limited. Вона працювала над плануванням будівель у Великій Британії, США, Південній Африці та інших регіонах Нігерії.

Обвали будинків в Лагосі – не рідкість. Останніми роками їх сталося кілька. Так, у 2014 році впав 6-поверховий будинок, внаслідок чого загинули 116 людей. У 2019 році 10 людей стали жертвами обвалу школи.Забудовники часто не дотримуються правил безпечного будівництва і використовують матеріали, що не відповідають стандартам. Через це влада запустила нову схему для покращення сертифікації.