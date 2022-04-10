У них не буде вибору, – Подоляк впевнений, що Європа введе ембарго на російські енергоносії

Європа, як і весь цивілізований світ, підтримує Україну у боротьбі з окупантами. Однак через свою залежність від російських енергоносіїв ембарго на них поки не запровадили.

За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, Європа не матиме вибору, чи вводити ембарго. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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У Європи не буде вибору, чи вводити ембарго

Подоляк переконаний, що Європа зрештою запровадить ембарго на російські нафту, газ та вугілля.

Я думаю, що в них не буде вибору, тому що це питання виживання цивілізації. Дивіться, якщо є така країна як Росія, яка може прийти й просто різати дітей, вбивати, спалювати жінок, це ж вибір цивілізації,

– зауважив радник голови ОП,

За його словами, європейським країнам потрібно обрати, де вони хочуть бути – у цивілізації чи у варварстві.

"Якщо країни Заходу це для себе ще не вирішили, за якимись там своїми принципами, то в них не буде вибору не обрати сторону. Сьогодні перед світом стоїть конкретне завдання обрати сторону – біле чи чорне, зло чи добро. Україна – на стороні добра", – додав Подоляк.

Він зауважив, що Україна – прозора держава. Її громадяни на весь світ заявили, що захищатимуть своїми життями добро, борючись проти конкретного зла, адже усі бачать, що робить Росія.

"Це вже не питання війни. Це питання спроби знищити іншу націю за принципом навіть не етнічним, це важливо, а за принципом громадянства. Тобто росіяни вбивають українців, тому що в нас паспорт український", – зазначив радник голови ОП.

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Світ повинен обрати сторону

За його словами, у світі вже були етнічні геноциди, однак зараз в Україні відбувається соціальний, інституційний геноцид. Окупанти намагаються знищити українців через те, що просто їх ненавидять, бо вони – це Україна, "недодержава", як казав президент країни-терористки Володимир Путін.

"Європі, як і всьому цивілізованому світу, доведеться вибрати, чи вони з людожерами, якими сьогодні є Російська Федерація, чи вони з цивілізацією, якою є сьогодні Україна", – додав Подоляк.

Він зазначив, що Україна як молода цивілізація може захистити своє право бути суверенною державою. Зараз наші громадяни цим і займаються й обов'язково переможуть загарбників.

"48 днів – це вже конкретний вирок для Російської Федерації", – заявив Подоляк.

За словами радника голови ОП, він не розуміє, чому Європі неможливо дуже несуттєво понизити рівень свого життя. До прикладу, аби замість 2 тисяч євро щомісячного доходу для рядового працівника якогось підприємства було 1800 євро. Подоляк підсумував, що саме оці 200 євро й будуть платою за те, щоб людожерська філософія, яку сьогодні пропагує Росія, не розповсюджувалася на всю Європу.

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