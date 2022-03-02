Їм нічим стріляти, нічим воювати, – у Миколаєві кажуть, що російські військові кидають техніку

Російські окупанти деморалізовані, втомлені та не забезпечені. Вони кидають техніку та тікають.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Він зазначив, що окупанти навіть не стріляють, а просто кидають техніку.

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В техніці, яку вони переміщують, їде тільки водій, щоб її перемістити. У них нічим стріляти, нічим воювати. Вони не стріляють, вони переміщують техніку,

– розповів Віталій Кім.

За його словами під час цього бойова команда перебуває в тилу і спить, щоб у них були сили. Кім закликав показати окупантам, що не можна їздити Україною без бойових командирів.

"Все, що переміщується – безкоштовно нам везуть. Забираємо", – наголосив голова Миколаївської військової адміністрації.

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