У них є право на спокій, – Верещук звернулася до ЗМІ щодо коментарів евакуйованих маріупольців

Частині жителів оточеного ворогами Маріуполя вдалося виїхати з міста. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до журналістів з проханням поки не вимагати від них коментарів.

З Маріуполя евакуювалися приблизно 20 тисяч людей. Вони поїхали в Запоріжжя через Бердянськ, повідомляє 24 канал.

До теми Привертав до себе увагу, аби в нього не стріляли: російські нелюди у Маріуполі вбили цивільного

Верещук звернулася до журналістів

Приблизно 20 тисяч жителів Маріуполя виїхали з міста власними автомобілями. Дехто з них вже доїхав до Запоріжжя, а решта людей зупинилися на нічліг в інших містах Донецької та Запорізької областей. Верещук звернулася до усіх українських журналістів, аби вони поки не брали коментарі в евакуйованих маріупольців.

Будь ласка, дайте людям побути наодинці зі своїми родинами. Вони пережили страшне випробування і мають право на спокій,

– зазначила міністерка.

Зауважте, російські пропагандисти атакують жителів Маріуполя, яким вдалося виїхати. Російські "журналісти" вимагають у них розповісти, як полк "Азов" не випускав людей з міста. Окупанти вчергове намагаються звинуватити українців у своїх звірствах.

За словами Верещук, випадки, коли захисники просили мирних жителів повернутися до міста, справді були. Однак це траплялося лише задля їхньої безпеки, адже вороги обстрілювали гуманітарний коридор.

Дивіться звернення Ірини Верещук: