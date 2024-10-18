Ніхто із союзників по НАТО не заперечив проти запрошення України, – Умєров

Під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умеров 18 жовтня в Брюсселі під час спілкування з журналістами щодо того, як пройшло засідання Ради Україна-НАТО, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Скажу чесно: не було так, що хтось хоче, хтось не хоче. Такого не було. Усі хочуть, щоб Україна була в НАТО. Більше було питань про те, як ми можемо допомогти зараз. Як швидко це можна зробити. Це внутрішнє питання, яке вони будуть обговорювати між собою,

– зазначив Умеров.

Він ще раз наголосив на тому, що взагалі не почув нічого проти: "Взагалі. Я нічого негативного не почув".

Запрошення Україні до НАТО