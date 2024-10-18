Ніхто із союзників по НАТО не заперечив проти запрошення України, – Умєров
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти.
Про це розповів міністр оборони України Рустем Умеров 18 жовтня в Брюсселі під час спілкування з журналістами щодо того, як пройшло засідання Ради Україна-НАТО, інформує "Інтерфакс-Україна".
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Скажу чесно: не було так, що хтось хоче, хтось не хоче. Такого не було. Усі хочуть, щоб Україна була в НАТО. Більше було питань про те, як ми можемо допомогти зараз. Як швидко це можна зробити. Це внутрішнє питання, яке вони будуть обговорювати між собою,
– зазначив Умеров.
Він ще раз наголосив на тому, що взагалі не почув нічого проти: "Взагалі. Я нічого негативного не почув".
Запрошення Україні до НАТО
- 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків. Зокрема у пункатах ідеться про запрошення України до НАТО вже зараз.
- Водночас представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що "у короткостроковій перспективі" НАТО не планує запрошувати Україну, хоча це і вказано першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".