Ніхто не має стільки зброї, як Росія, – Подоляк пояснив, чому постачання допомоги затягується

Бюрократичні питання щодо допомоги Україні з озброєнням вже позаду. Для постачання зброї є інша проблема.

Про це 24 каналу сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Є проблема кількості зброї на складах. Її треба доробити. Ніхто не накопичує на складах стільки зброї як Росія, тому озброєння, яке потрапить в Україну, доробляють, розконсервовують", – сказав Подоляк.

Бюрократії не буде

За словами радника ОП, все необхідне для оборони дуже швидко йтиме в Україну. Він зазначив, що у Заходу є розуміння потреби України.

Ставлю питання так, що є повне розуміння того, що ніяких нюансів і бюрократії не має бути. Як тільки є певна кількість якогось виду зброї, то її мають передавати,

– розповів Подоляк.

Він додав, що радянських зразків зброї Україні майже не постачатимуть, бо їх на ринку Заходу лишилось обмаль. Зброя СРСР була в Африці, Азії й у деяких країнах східної Європи.

"Все це практично використали в повному обсязі й ця зброя не є конкурентною як зброя НАТО", – зазначив радник ОП.

Світ зрозумів лише зараз

Держави "Рамштайну" обіцяли надати для України понад 600 танків та 500 артилерійських систем. Подоляк зазначив, що українські військові матимуть не десятки, а сотні одиниць різного озброєння.

За словами Подоляка, тільки зараз, на п'ятий місяць повномасштабної війни проти України, світ зрозумів, скільки зброї роками накопичувала Росія і як важко протидіяти такій кількості.

"Безумовно, вони сьогодні рахують озброєння інакше – це вже йде не на сотні, а на тисячі РСЗВ, артилерії, далекобійної системи, ППО, дронів тощо. Цього буде набагато більше в Україні", – пояснив Подоляк.

Він наголосив, що партнери забезпечать надійну оборону для України, допоможуть мінімізувати втрати та здійснювати контрнаступ.

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