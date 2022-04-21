Ніхто не може зупинити Путіна, лише поразка, – Шендерович

Росія на чолі з Володимиром Путіним цинічно продовжує війну проти України. Главу Кремля майже неможливо зараз зупинити.

Лише поразка може на нього вплинути. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський письменник Віктор Шендерович.

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"Україна платить за війну на виснаження"

Можливий варіант, за словами Шендеровича, що у війну вступить Організація Північноатлантичного договору.

Ніхто його (Путіна – 24 канал) не може зупинити, окрім такої поразки, щоб він не міг продовжувати війну,

– наголосив Шендерович.

"Або ж НАТО вступить. Адже за війну на виснаження платить Україна людськими життями і руйнуваннями", – зауважив письменник.

Повна трансляція із Віктором Шендеровичем: дивіться відео