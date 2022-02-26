Ніхто не сумнівався: Росія заблокувала резолюцію ООН про засудження дій Кремля

Росія – як постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй – наклала вето на резолюцію щодо засудження своїх дій в Україні.

"Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, наклала вето на резолюцію щодо засудження своїх дій в Україні", – мовиться в повідомленні.

До теми Резолюція, що засуджує Росію: Рада безпеки ООН збирається проголосувати за постанову, – ЗМІ

Зазначається, що:

за – виступили 11 членів Радбезу;

утрималися – 3;

проти – 1.

За даними телеграм-каналу ТАСС, при голосуванні Китай утримався від засудження Росії в агресії проти України.