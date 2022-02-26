Ніхто не сумнівався: Росія заблокувала резолюцію ООН про засудження дій Кремля
26 лютого 2022 , 01:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Лентач"
Росія – як постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй – наклала вето на резолюцію щодо засудження своїх дій в Україні.
"Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, наклала вето на резолюцію щодо засудження своїх дій в Україні", – мовиться в повідомленні.
До теми Резолюція, що засуджує Росію: Рада безпеки ООН збирається проголосувати за постанову, – ЗМІ
Зазначається, що:
- за – виступили 11 членів Радбезу;
- утрималися – 3;
- проти – 1.
За даними телеграм-каналу ТАСС, при голосуванні Китай утримався від засудження Росії в агресії проти України.