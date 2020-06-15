Единственный человек, который будет с вами всегда, будет переживать абсолютно все взлеты и падения, одиночество и мировой триумф – это вы сами.

У вас толька один советник!

Так хочется влюбиться. Искренне, всей душой, всем сердцем влюбиться в… себя.

Обратите внимание! Почему надо полюбить свое отражение в зеркале?

В постоянной гонке достижений, идеальном мире социальных сетей и потребности социального одобрения, наше "я", наш внутренний ребенок, наше истинное естество постоянно отодвигается на второй план, потом на третий, а потом оказывается где-то на замусоренном чердаке, вместе с мыслями о том, что хотелось бы выучить английский и может, все-таки пойти на танцы.

Но нет, нужно держать лицо. Нужно быть идеальной девушкой, а потом женой, идеальной матерью и дочерью, идеальной подругой, идеальным инстаграмером, быть идеальной на работе и в работе. Нужно стараться везде, во всем, постоянно, чтобы нравится другим. Черт побери, а как же нравится себе? Как насчет уделить время себе, просто чтобы задать себе вопрос: как я могу сделать себя счастливее? Чего я хочу на самом деле. Какие мои, а не придуманные другими за меня, мечты.

Слушайте толька себя

Люди постоянно будут говорить, что с вами что-то не так. Слишком толстая, худая, низкая, кривые ноги, вспыльчивая, медленная, несобранная, не амбициозная, слишком амбициозная, плохо стараешься. Они будут говорить слова, которые оставляют рваные раны на сердце и все это приведет только к одному – вы в них поверите. Поверите и разлюбите себя.

Но послушайте секундочку. Ведь все это не более чем чужое мнение. Чужой взгляд на вас. Не ваш. Кто-то решил, что вы недостаточно хороши. Но это не значит ровным счетом ничего, кроме того, что вам не по пути!

Единственный человек, который будет с вами всегда, будет переживать абсолютно все взлеты и падения, одиночество и мировой триумф – это вы сами. Важнее всего, что вы сами думаете о себе. Важнее всего ваш голос. Давайте проверим, как он звучит.

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Давайте подойдем к зеркалу. Посмотрим в него и скажем искренне, скажем, вложив всю любовь: ты такая красивая! Ты очень талантливая! Ты такая молодец! Даже если не все получается, даже если не все удается сразу, знай, что ты очень очень крутая. Ты самая лучшая для себя.