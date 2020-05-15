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Ніхто Україну не здав: навіщо слуга Путіна Козак їздив у Німеччину?

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Візит Козака в Німеччину не таємниця і не зрада - 24 Канал
Дмитро Козак / ТАСС

13 травня, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який нині є одним з кураторів по окупованій частині Донбасу, зустрівся з радником канцлера ФРН Ангели Меркель. І, як відомо, в ході цієї зустрічі йшлося про подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Разумеется, в российских СМИ этот визит получил широкое освещение, с неизменными нарративами о том, что российский представитель, успешно решил все вопросы, связанные с Украиной, без участия украинской стороны.

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В свою очередь, в украинских СМИ этот визит получил несколько иное сопровождение, скажем так – более разнообразное. А именно, пророссийские его сухо констатировали, с акцентом на успехе вояжа Козака, а проукраинские выражали обеспокоенность решением украинских вопросов без участия Украины. Иными словами – зрада зрадная!

Но так ли верно это двустороннее мнение по событиям 13 мая?

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что российские СМИ анонсировали визит Дмитрия Козака в Берлин заранее, чтобы дать возможность гремучей смеси "зради" как следует настояться. А сам контекст "решение украинского вопроса без участия Украины" был обязательным лейтмотивом практически каждого материала, публикующегося на тему данного визита.

В свою очередь, данный визит представлял собой не более чем знакомство немецкой стороны, принимающей участие в Нормандском формате с первых дней его создания, с новым куратором оккупированных территорий. Как известно, до недавних пор это направление курировал Владислав Сурков, но по итогам тотального проигрыша в кулуарных баталиях с группировкой ФСБ, был вытеснен с этого плацдарма. Теперь же на этой арене безраздельно хозяйничает трио Козак-Бабич-Беседа.

Кроме того, Берлин заранее известил Киев о предстоящих переговорах, пояснив их необходимостью уточнения позиции Кремля, не демонстрирующего какого либо прогресса в переговорном процессе и выполнении минских соглашений.

Проще говоря, это были не более чем предварительные ласки со своеобразным вызовом "на ковер" нового "вожатого". И для понимания именно этого обстоятельства, следует обратить внимание на безотлагательно последовавшее от канцлера Германии послание.

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Так, не успел Дмитрий Козак понежится в лучах псевдо-славы и периферийного внимания, как канцлер Германии Ангела Меркель назвала кибератаки РФ частью гибридной войны и пригрозила ответом. И это еще не полный комплекс претензий, среди которых в обойме и убийство российскими спецслужбами Зелимхана Хангошвили в Берлине, и проведение россиянами в ЕС дерзких спецопераций, в том числе и в ФРГ и многое, многое другое.

А потому, да, общими усилиями российских и пророссийских СМИ в Украине, а так же не без участия ряда "перепуганных" проукраинских, и вправду Кремлю удалось выдать желаемое за действительное. Увы.

Автор: Олександр Коваленко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Російська пропаганда МЗС України Нормандський формат Дмитро Козак Публікації Новини політики
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