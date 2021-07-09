Нікіта Добринін чуттєво привітав вагітну Дашу Квіткову з днем народження: фото

Блогерка та майбутня зіркова матуся Даша Квіткова святкує день народження. В п'ятницю, 9 липня, їй виповнюється 23 роки. З цієї нагоди її чоловік Нікіта Добринін опублікував серію зворушливих спільних кадрів з нею та адресував коханій приємні слова.

Даша Квіткова зовсім скоро стане мамою. Вона та її обранець нетерпляче чекають на народження спільного сина. Зіркова матуся може народити навіть сьогодні – у свій день народження.

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Нікіта Добринін привітав дружину з днем народження

"Дико кайфую від того, яка ти чарівна, різна, мудра та ніжна. Та, яку я шукав та мрію берегти тебе все своє життя", – з ніжністю написав Нікіта в публікації.

Чоловік додав, хоче, щоб цей день народження був особливим. Щоб було більше теплих слів, сюрпризів та улюблених пісень. А подарунків все одно буде багато, бо вони не залежать від свят.

Моя маленька, ти твориш наше щастя та чудо нашої сім'ї! Дякую тобі за тебе! І звісно, що твоїм батькам! З днем народження, моя Квіткова,

– привітав кохану Добринін.

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У коментарях підписники телеведучого також залишають багато приємних слів для його обраниці: