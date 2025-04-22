Потрапив під обстріл на Луганщині: у лікарні помер російський пропагандист Нікіта Гольдін

У вівторок, 22 квітня, у лікарні помер російський пропагандист телеканалу "Звєзда" Нікіта Гольдін. Наприкінці березня він з "колегами" потрапив під обстріл у Луганській області.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал. Спершу воєнкора намагалися врятувати місцеві медики, а потім – у Москві.

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Що відомо про "журналіста"

Місяць тому, 24 березня, Нікіта Гольдін разом із 3 іншими пропагандистами потрапив під обстріл у селі Михайлівка Луганської області.

Тоді загинули оператор Андрєй Панов і водій Алєксандр Сіркєлі телеканалу "Звєзда", а також кореспондент "Ізвєстій" Алєксандр Фєдорчак. Їм буцімто "не залишив шансів" прицільний удар ракетою HIMARS.

Ми, його колеги й товариші по службі, до кінця сподівалися на краще... Рано-вранці 22 квітня серце Нікіти зупинилося,

– сумують пропагандисти.

Гольдіну було 25 років, він народився у місті Псков. Воєнкор пов'язаний з Департаментом інформації та масових комунікацій міноборони Росії та нібито любив працювати у зоні бойових дій.