Ніколи з кінця Другої світової Європа не бачила стільки насильства, – Єрмак

У Зеленського висловилися про звірства, до яких вдається Росія в Україні після вторгнення. Такого Європа не бачила ще з кінця Другої світової війни.

Свої думки глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловив у своїй колонці для видання The New York Times. Переклад опублікували на сайті ОП.

Раніше Зеленський створив штаб з гуманітарних питань, його очолив Єрмак

Україні не потрібне "звільнення" Путіна

Як зазначив Єрмак, починаючи війну проти нашої держави, Путін цинічно заявив, що Росія "денацифікує" та "звільнить" Україну. Але Україна, яка втратила 8 мільйонів життів у Другій світовій війні й очолювана президентом-євреєм, не потребує звільнення від обраного нею визвольного шляху, наголосив він.

Ніколи з кінця Другої світової війни Європа не бачила насильства та відкритих територіальних амбіцій такого масштабу,

– наголосив він.

Й пояснив, що пише це звернення зі сховища у Києві, поруч – президент Зеленський. "Протягом тижня зверху сиплються російські бомби. Попри постійні російські обстріли ми тверді та єдині в нашій рішучості перемогти загарбників. Ми будемо боротися до останнього подиху, щоб захистити нашу країну", – запевнив посадовець.

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