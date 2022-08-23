Ніколи не визнають анексії: Джонсон і Макрон виступили на саміті Кримської платформи з

Сьогодні в Україні стартував другий саміт Кримської платформи. На ньому виступили прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Емануель Макрон.

Вони наголосили, що український півострова має бути деокуповано. Про це лідери заявили під час саміту Кримської платформи.

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Крим став трампліном для великої війни 2022 року

Джонсон зауважив, що незаконна окупація Криму у 2014 році стала першим етапом російсько-української війни. "Тоді ми не мали рішучості та сміливості визнати це. Але країни виступили єдиним фронтом, коли почалася ескалація 24 лютого", – зауважив він.

Захоплення півострова росіянами Джонсон вважає великою трагедією. Крим став трампліном для повномасштабного вторгнення, адже путін хоче захопити всю Україну.

Це 27 000 квадратних кілометрів суверенної України. Це порушення європейських кордонів – вперше від 1945 року. путін порушив низку домовленостей – стаття Хартії ООН, Хельсинський акт, двостороння угода росії та України про дружбу,

– зауважив він.

За словами прем'єр-міністра Великої Британії, від початку анексії кримчани переживають брутальне порушення людських прав з боку російських окупаційних органів. Мовиться про переслідування кримських татар, арешти протестувальників тощо.

Більше не можемо дозволити, щоб силою зброї змінювати кордони. Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму, або будь-якої іншої української території,

– сказав він.

Джонсон наголосив: Захід мусить і далі надавати Україні максимальну підтримку – військову, гуманітарну, економічну та дипломатичну. "Поки росія не припинить цієї жахливої війни й не виведе свої війська з усієї без винятку території України", – підсумував прем'єр-міністр Великої Британії.

Україна обрала шлях дипломатії, а росія – шлях війни

Президент Франції заявив, що 8 років тому росія нелегально анексувала частину території України – АРК Крим. Це порушення фундаментальних норм міжнародного права. Сьогодні весь цивілізований світ прагне відстоювати правила, які регулюють міжнародні відносини та гарантують міжнародну безпеку. Однак росія пішла іншим шляхом.

Ми завжди виступали за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. І будемо продовжувати це робити. Франція, ЄС та інші союзники підтримуватимуть вашу боротьбу, адже вона є справедливою. Міжнародна спільнота засуджує російську агресію,

– заявив Макрон.

Те, що сьогодні відбувається в Україні, додав Макрон, стосується не лише українського народу. Так, це передовсім боротьба українців за свободу та незалежність. Але це стосується усього світу.

Безпосередні наслідки цієї війни проживають усі країни – дестабілізація міжнародного права, гуманітарні наслідки, наслідки на рівні продовольства та енергетики. Усе це – наслідки вибору, який зробила росія – атакувати Україну 24 лютого,

– сказав він.

Насамкінець, Макрон наголосив: росія зробила вибір всупереч своїм зобов'язанням, які вона підписала 30 років тому.

"росія вирішила відійти від них. Ми вважаємо це слабкістю. Це стосується свободи усіх нас та миру в усьому світі. Саме тому я вкотре закликаю росію припинити бойові дії та вивести війська з усієї території України", – резюмував Макрон.

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