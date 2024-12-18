Такого в історії країни ще не було: експрезидента Франції засудили за звинуваченням у корупції

Касаційний суд Франції залишив чинним обвинувальний вирок колишньому президенту Ніколя Саркозі за корупцію та торгівлю впливом. Йому призначено три роки ув’язнення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на France24. У 2025 році Саркозі знову постане перед судом, але щодо іншого обвинувачення.

Дивіться також Ми не плануємо знищувати Росію: Саркозі цинічно пояснив, чому Україна має підняти "білий прапор"

Що відомо про вирок для експрезидента Франції

У виданні зауважили, що це перший випадок в історії Франції, коли колишній президент отримав реальний термін ув’язнення. Йому призначено три роки тюремного ув’язнення, з яких два роки умовно, а один рік замінено на домашній арешт з електронним браслетом.

18 грудня апеляцію Саркозі було відхилено, і вирок став остаточним.

Розслідування встановило, що експрезидент разом зі своїм адвокатом Тьєррі Ерзогою та колишнім помічником Генпрокурора Франції при Касаційному суді Жільбером Азібером були учасниками "корупційного пакту", за яким через адвоката Ерзога Саркозі отримував конфіденційну інформацію щодо розслідування, що стосувалося його особисто.

За ці дії йому обіцяли допомогу в працевлаштуванні в Монако, для чого Саркозі нібито зустрічався з князем Монако.

Адвокат Саркозі заявив, що експрезидент змушений буде виконати рішення суду і з’явиться до судді для отримання інформації про умови носіння браслета. Саркозі планує оскаржити рішення Франції в Європейському суді з прав людини.

У 2025 році Саркозі також постане перед судом за обвинуваченням у тому, що, за даними слідства, він отримав гроші від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі для незаконного фінансування своєї президентської кампанії 2007 року.