Нікополь вкотре зазнав нічного обстрілу

15 серпня 2022 , 04:51
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Джерело:

Євген Євтушенко

Нікополь, що на Дніпропетровщині, знову атакували росіяни. Вороги вдарили з реактивної системи залпового вогню.

Євген Євтушенко повідомив про це в ніч проти 15 серпня. Попередньо відомо, що загроза артобстрілу у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді є з 19:43 14 серпня. 

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У Нікополі пролунали обстріли

З реактивної системи залпового вогню обстріляно місто Нікополь,
– написав Євтушенко. 

Також він закликав людей в містах, селах, селищах берегової лінії – залишатись в укриттях, адже на протилежному березі працювала ствольна артилерія.

Коротко про атаку на Нікополь

  • російські окупанти регулярно атакують Нікополь. Буквально 13 серпня Олексій Арестович пояснив, чому це відбувається. 
  • За даними радника глави Офісу Президента, росіяни атакують Нікополь тому, що їм потрібно зафіксувати стрільбу ЗСУ в напрямку Енергодара. Після того передати міжнародній спільноті дані про те, що нібито українці "обстрілюють" станцію. 
  • Олексій Арестович запевнив, що Україна на провокації не йде. Пригадав, що по Енергодару орієнтовно два тижні тому працювали українські ударні безпілотники. Вони є високоточною зброєю, тому загрози для станції та мирних жителів немає.

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Автор: Діана Квасневська