Нікополь вкотре зазнав нічного обстрілу

Нікополь, що на Дніпропетровщині, знову атакували росіяни. Вороги вдарили з реактивної системи залпового вогню.

Євген Євтушенко повідомив про це в ніч проти 15 серпня. Попередньо відомо, що загроза артобстрілу у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді є з 19:43 14 серпня.

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У Нікополі пролунали обстріли

З реактивної системи залпового вогню обстріляно місто Нікополь,

– написав Євтушенко.

Також він закликав людей в містах, селах, селищах берегової лінії – залишатись в укриттях, адже на протилежному березі працювала ствольна артилерія.

Коротко про атаку на Нікополь

російські окупанти регулярно атакують Нікополь. Буквально 13 серпня Олексій Арестович пояснив, чому це відбувається.

За даними радника глави Офісу Президента, росіяни атакують Нікополь тому, що їм потрібно зафіксувати стрільбу ЗСУ в напрямку Енергодара. Після того передати міжнародній спільноті дані про те, що нібито українці "обстрілюють" станцію.

Олексій Арестович запевнив, що Україна на провокації не йде. Пригадав, що по Енергодару орієнтовно два тижні тому працювали українські ударні безпілотники. Вони є високоточною зброєю, тому загрози для станції та мирних жителів немає.

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