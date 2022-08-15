Нікополь вкотре зазнав нічного обстрілу
15 серпня 2022 , 04:51Читать новость на русском
Джерело:Євген Євтушенко
Нікополь, що на Дніпропетровщині, знову атакували росіяни. Вороги вдарили з реактивної системи залпового вогню.
Євген Євтушенко повідомив про це в ніч проти 15 серпня. Попередньо відомо, що загроза артобстрілу у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді є з 19:43 14 серпня.
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У Нікополі пролунали обстріли
З реактивної системи залпового вогню обстріляно місто Нікополь,
– написав Євтушенко.
Також він закликав людей в містах, селах, селищах берегової лінії – залишатись в укриттях, адже на протилежному березі працювала ствольна артилерія.
Коротко про атаку на Нікополь
- російські окупанти регулярно атакують Нікополь. Буквально 13 серпня Олексій Арестович пояснив, чому це відбувається.
- За даними радника глави Офісу Президента, росіяни атакують Нікополь тому, що їм потрібно зафіксувати стрільбу ЗСУ в напрямку Енергодара. Після того передати міжнародній спільноті дані про те, що нібито українці "обстрілюють" станцію.
- Олексій Арестович запевнив, що Україна на провокації не йде. Пригадав, що по Енергодару орієнтовно два тижні тому працювали українські ударні безпілотники. Вони є високоточною зброєю, тому загрози для станції та мирних жителів немає.
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