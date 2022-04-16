Німеччина дозволила українцям вільні транзитні перевезення до кінця червня

Для українців у Європі стають відчиненими майже всі двері. Зокрема, значно спрощують правила для наших перевізників.

Тепер це зробила й Німеччина. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Що саме спростила Німеччина

Як повідомили наші прикордонники, тепер українським перевізникам буде значно простіше в'їхати до Німеччини.

Країна дозволила здійснювати двосторонні та транзитні перевезення без спеціальних на це дозволів. Так можна буде їздити попередньо до кінця червня.

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