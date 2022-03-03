"Загнали себе в кут, хочемо вибратися": Німеччина готова відмовитися від російського газу

Німеччина повинна не бути залежною від російського газу, а покладатися на власні дежрела. Про це повідомив міністр економіки країни Роберт Хабек.

За його словами, Німеччини у сфері безпеки та зовнішньої політики, а також енергетичній галузі, матиме новий курс. Зокрема держава готова відмовитися від газу з Росії.

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Не бути пов'язаними з Росією

"Мовиться про те, щоб більше не бути так тісно пов'язаним з Росією", – наголосив міністр економіки.

Німеччина вже має план на певний період, а на наступну зиму ухвалить додаткові рішення. Держава вже почала боротися зі спустошенням сховищ.

Німеччина хоче стати незалежною від Росії

Як пояснив Хабек, у країні є запаси вугілля та нафти. Готуються, мовляв, до найгіршого варіанту.

Глава Мінекономіки зауважив, що Німеччина має намір стати незалежною від Росії. Однак це важко зробити одразу, бо країна стала залежною від імпорту з Росії за останні 10 років.

"Ми загнали себе в кут, але тепер хочемо вибратися з нього. З того часу, як я став міністром, ми працюємо над цим", – додав він.

Зауважимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц також повідомляв, що держава справді готова відмовитися від газу з Росії.

Окрім цього, стало відомо, що російський газопровід "Північний потік-2" можуть повністю зупинити.

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