Німеччина готується відмовитись від російського газу

Вторгнення Росії в Україну стало "поворотною точкою", зокрема у політиці Німеччини.Там робитимуть усе, аби якомога швидше відмовитись від російського газу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу на екстреній сесії Бундестагу, присвяченою російському вторгненню в Україну.

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Шольц назвав його "поворотною точкою", зокрема у політиці Німеччини. Він підтвердив, що Німеччина розпочне постачання Україні озброєння, оскільки "путінська агресія не залишила Німеччину іншого вибору".

Крім того, проти Росії посилюватимуть санкції у разі продовження агресії, і вони "не обмежені жодними мислимими межами".

За словами канцела, у Німеччині вживатимуть заходів і для якнайшвидшого зниження залежності від постачання російського газу.

Німеччина також майже вдвічі збільшила витрати на національну оборону. Крім того, держава закриє повітряний простір для російських літаків.

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