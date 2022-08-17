Україна закликала Німеччину розібратися з російською пропагандою в DW

російська пропаганда за довгі роки свого існування проникла і вкорінилася у багатьох країнах. Вражає, але інколи її наративи використовують провідні світові видання.

Про це 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Мовиться про російську службу німецького видання Deutsche Welle. Воно раніше неодноразово потрапляло у скандал, поширюючи меседжі:

"визнати Україну терористичною державою",

"один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС",

"заборона на в'їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна".

У цьому контексті Ніколенко нагадав, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.

Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії росії проти України. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW,

– наголосив речник МЗС України.

Додамо, що через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT.

Що відомо про RT Це головний рупор російської пропаганди у світі. Так зване ЗМІ розповсюджує кремлівський погляд на суспільно-політичну тематику в усьому світі. Зокрема, Russia Today доклала чимало зусиль для того, щоб викривити уявлення у світі про реальні події на українському Донбасі. Так, після вторгнення російської армії ЗСУ, які намагалися звільнити власні території, порівнювали з гітлерівською армією.

Зауважимо, що Німеччина зупинила супутникове мовлення німецькомовного каналу Russia Today ще наприкінці 2021. А дещо раніше компанія YouTube заблокувала 2 німецькі канали Russia Today.

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