Німеччина має "зробити неможливе", щоб розірвати залежність від російського газу, – міністр

Роберт Габек заявив, що наразі метою німецького уряду є забезпечення незалежності країни від російських енергоносіїв. За його словами, розглядатимуть навіть варіанти, які раніше вважалися "нереальними".

Віцеканцлер вказав, що за останні тижні залежність Німеччини від газу Росії стрімко зменшилася.

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Німеччина зараз скоротила імпорт газу з Росії до 35 відсотків – у порівнянні з 55 відсотками до початку війни,

– сказав Роберт Габек.

"Хоча для Німеччини "нереально" повністю заборонити російський газ до наступного 2023 року, враховуючи нову інфраструктуру, необхідну для диверсифікації імпорту газу, "тем не менш, зараз ми повинні спробувати нереалістичне", – продовжив німецький міністр економіки.

Він закликав прискорити будівництво терміналу для рідкого природного газу протягом 10 місяців.

Росія використовує газ як зброю

Політик назвав рішення Росії припинити поставки газу до Польщі та Болгарії як приклад, "коли енергія використовується як зброя". За його словами, до цього потрібно поставитися серйозно.

Це стосується й інших європейських країн. Було б цинічно, якби велика і потужна Німеччина подумала: "Ну, ви можете трохи побити маленьких хлопців – це для вас попередження". Ні, це реальність – це реальність, де енергія використовується як зброя, і ми повинні бачити, що ми не беззахисні, коли енергія використовується як зброя,

– наголосив віцеканцлер.

Роберт Габек додав, що мета Німеччини – відповідно диверсифікувати енергетичну інфраструктуру та оновити енергетичну інфраструктуру на основі відновлюваної енергії та масової економії.

Газовий шантаж Росії: коротко

Росія хотіла, щоб країни Європи платили за її газ у рублях, починаючи з 1 квітня.

Євросоюз на рівні організації та G7 відмовилися від цього, бо це порушує санкції.

Урсула фон дер Ляєн такі дії країни-агресора назвала газовим шантажем.

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Росії схвалила рішення припинити постачання газу до Польщі та Болгарії через їхню відмову задовольнити вимогу Путіна про оплату за блакитне паливо у рублях.