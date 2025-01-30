Німеччина може виділити Україні 3 мільярди євро на військову допомогу, – Reuters

Бюджетний комітет Німеччини закликав міністра фінансів погодити додаткову військову допомогу Україні на суму 3 мільярди євро. Це рішення підтримали опозиційні партії "Християнсько-демократичний союз" та "Вільні демократи".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Канцлер Олаф Шольц також висловив підтримку збільшенню військової допомоги.

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Чи виділить Німеччина для України додаткові 3 мільярди євро

Бюджетний комітет Німеччини звернувся до міністра фінансів Йорга Кукіса з пропозицією погодити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні.

Цю ініціативу підтримали члени комітету від опозиційних партій "Християнсько-демократичного союзу" та "Вільних демократів", в той час, як представники правлячих партій – "Соціал-демократичної партії" і "Зелених" – утримались від голосування.

Хоча бюджетний комітет не має права самостійно ухвалювати рішення про виділення коштів, міністерство фінансів, як правило, виконує його рекомендації. Члени комітету від ХДС і ВДП зазначили, що у федеральному бюджеті є достатньо коштів для надання цієї допомоги.

Канцлер Олаф Шольц також підтримує збільшення військової допомоги Україні, але вимагає тимчасового скасування боргового гальма, що дозволило б уряду збільшити запозичення.

Міністерство фінансів поки що не дало офіційного коментаря щодо цього питання. Пропоновані 3 мільярди євро стануть доповненням до 8 мільярдів, які закладені на підтримку України у бюджеті на 2024 рік.

Водночас у 2025 році планується скорочення допомоги до 4 мільярдів євро, оскільки Берлін сподівається, що Київ зможе покрити значну частину своїх військових витрат за допомогою 50-мільярдного кредиту, погодженого країнами Групи семи.

Бундестаг схвалив закупівлю зброї на 2,5 мільярди євро

Джерела Bloomberg розповіли, що бюджетний комітет Бундестагу затвердив замовлення на закупівлю зброї та обладнання для Збройних сил Німеччини на суму близько 2,5 мільярда євро в рамках останньої парламентської сесії перед позачерговими виборами 23 лютого.

Закупівля включає частину нової системи зв'язку для Бундесверу на суму 1,8 мільярда євро, постачання для піхоти на 417 мільйонів євро, а також протитанкову зброю і бойові модулі вартістю близько 100 мільйонів євро.

Ці закупівлі є частиною програми переозброєння, яку ініціював уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фінансування програми здійснюється коштом позабюджетного спеціального фонду в розмірі близько 100 мільярдів євро, значну частину якого вже було виділено.