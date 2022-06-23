Німеччина надасть Україні новітню ППО, якої немає у Бундесверу, – посол Мельник

Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи ППО, які вважаються одними з найкращих у світі.

Уповноважений Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив про те, що ФРН готова передати новітні системи протиповітряної оборони. За його словами, такі системи зможуть забезпечити безпечне небо над Україною протягом кількох років.

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Німеччина готова, за словами Мельника, передати ППО, якої немає навіть у Бундесверу.

Зокрема, я сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною,

– повідомив Андрій Мельник в інтерв'ю Укрінформу.

За словами Уповноваженого Посла, українським та німецьким дипломатам в результаті тісної закулісної взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір і досягти укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 мільйонів євро. Мельник додав, що закупівля систем ППО відбуватиметься коштом уряду Німеччини.

Критика Мельником німецького уряду та затягування допомоги: що було раніше

Уповноважений Посол неодноразово засуджував затягування Берліну з видачею зброї та військової допомоги Україні. Нещодавно Андрій Мельник висловився щодо штучного розтягування процесу передання Україні БМП Marder.

Андрій Мельник звернувся до уряду, засудивши небажання швидше надати Україні озброєння, яке вже давно обіцяли.

За словами Андрія Мельника, Німеччина свідомо затягує поставки бойових машин піхоти Marder, які вже були модернізовані. БМП можуть бути відправлені до України негайно, проте Німеччина штучно намагається затягнути процес передачі.

Раніше уряд Німеччини неодноразово обіцяв поставки зброї до України, проте згодом заявив, що графіки передачі не відомі.

За словами Арміна Паппергера, генерального директора компанії Rheinmetall, яка виробляє ці машини, кілька бойових машин піхоти Marder, які зняли з озброєння Німеччини, вже модернізували і готові відправити в Україну. Він зазначив, що підприємство в процесі ремонту 100 бронетранспортерів Marder, а перші машини вже повністю готові. Тобто, компанія не проти передавати Україні модернізовані одиниці техніки.

Паппергер пояснив, що коли та куди вони поїдуть, вирішуватиме федеральний уряд. Вже є фото п'яти модернізованих Marder, вартість кожної становить від 850 тисяч євро до 1 мільйона євро залежно від комплектації. Також на складі Rheinmetall для модернізації перебуває 88 танків Leopard 1 та інших танків Leopard 2.

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