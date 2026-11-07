Німеччина більше не може передавати Україні системи Patriot

Німеччина наразі не має можливості передавати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, подальші поставки можуть створити критичні прогалини в обороні самої країни.

Про це повідомляє видання WAZ.

Чому Німеччина не може передавати Україні Patriot?

Німеччина вже передала Україні кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot і значну кількість керованих ракет до них. Однак наразі Берлін не може надати більше систем, оскільки не зможе швидко компенсувати їхню відсутність у власних оборонних запасах.

Постачання, насамперед комплексів Patriot, проходить важко. Німеччина вже поставила кілька систем та безліч керованих ракет до них. Більше ми зараз зробити не можемо. Усе, що ми віддамо зараз, ми тимчасово не зможемо компенсувати – це створить у нас прогалини в обороні, допустити які ми не маємо права,

– пояснив Пісторіус.

Міністр наголосив, що внесок інших країн у підтримку України залишається значно меншим, ніж німецький. Тому Берлін розраховує на активніші дії союзників і планує предметно обговорити це питання під час наступного засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися в середині листопада.

Очільник Міноборони Німеччини також висловив сумнів щодо перспектив швидкого припинення вогню в Україні. Водночас він вважає, що Росії не вдасться змінити перебіг війни на свою користь завдяки зимовим ударам по цивільній інфраструктурі.

Я не вірю, що Росії вдасться змінити хід війни на свою користь за допомогою повітряних ударів по цивільних об'єктах взимку. На землі російські збройні сили не досягають жодного прогресу, а втрати є колосальними – від 30 000 до 40 000 солдатів на місяць,

– заявив Пісторіус.

Німеччина залишається найбільшим європейським донором України. За даними федерального уряду ФРН, від початку повномасштабного вторгнення Берлін спрямував Києву близько 43,3 мільярда євро гуманітарної та 57,6 мільярда євро військової допомоги, зокрема кошти, зарезервовані на наступні роки.

Нагадаємо, Україна та Іспанія обговорили посилення оборонної підтримки на тлі російських атак, які дедалі більше зачіпають не лише енергетику, а й транспортну інфраструктуру. За підсумками переговорів у Мадриді прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України.