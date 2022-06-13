Німеччина не повинна забувати, що Путін піде так далеко, як ми йому дозволимо, – Кличко

Українським військовим для ефективної боротьби з ворогом терміново потрібна зброя від західних партнерів. Проте деякі країни з цією допомогою не поспішають.

Про це Віталій Кличко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild. Він закликав пришвидшити поставки озброєння, щоб українці змогли захистити свою землю і всю Європу.

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За кілька сотень кілометрів звідси йдуть запеклі бої. У росіян більше солдатів, більше артилерії і більше техніки – тому нам терміново потрібна підтримка. Ще раз наголошую: ми захищаємо не лише свої сім’ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя,

– сказав Кличко.

Мер Києва наголосив на тому, що затягування поставок призводить до загибелі українських Героїв та втрати територій.

Без зброї Україна втрачає людей та території

Ми місяцями чуємо, що "незабаром" буде доставлена зброя і що підтримка прийде "скоро". Але від військових я чую, що підтримка надходить лише частина – не в бажаному розмірі. Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя,

– додав Кличко.

Він зазначив, що не варто забувати: якщо росіяни продовжать наступ, то це буде надзвичайно небезпечно для кожного європейця. Саме тому потрібна жорстка підтримка санкцій і зброї з боку трьох лідерів найважливіших країн – якомога швидше, адже, за словами Кличка, ці країни вже отримали список озброєння.

Він переконаний, що Путін може вторгнутись у країни Європи, зокрема Німеччину, якщо його не зупинити.

Війна може торкнутись будь-кого в ЄС

"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом і на кордоні з Польщею. Я твердо вірю, що Путін піде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не повинна забувати: частина Німеччини була частиною радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого в ЄС", – підсумував мер столиці.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту лідерів ЄС.

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